Опубликованы новые данные о камере Samsung Galaxy S11+

Инсайдер Ice Universe раскрыл новые подробности про серию смартфонов Samsung Galaxy S11. Напомним, презентация этих устройств состоится 18 февраля в США.

Инсайдер еще раз напомнил, что в будущем флагмане будет установлена основная камера со 108 Мп модулем.

Однако теперь сообщается, что в Galaxy S11 будет модуль как у Mi CC9 Pro или Note 10, а вот у Galaxy S11+ установят совершенно новый датчик от Samsung.

Он тоже будет на 108 Мп, но его оптический формат будет равен 1/1,3 дюйма.

В этой матрице появится режим объединения 9 пикселей с целью создания 12 Мп снимка высокого качества.