Samsung Galaxy S11 и новый Galaxy Fold будет представлен 18 февраля

Samsung презентацию своих флагманских смартфонов обычно проводит за несколько дней до открытия презентации Mobile World Congress (MWC) в Барселоне.

В 2020 году компания не будет менять традиции и Galaxy S11 представят 18 февраля. Выставка электроники MWC 2020 начнет работать с 24 февраля, и желающие ее смогут посетить до 27 февраля.

Samsung Galaxy S11 покажут на специальном мероприятии в Сан-Франциско, об этом написал авторитетный инсайдер Ice universe.

По его данным вместе с новой линейкой смартфонов S11, будет представлен новый раскладной смартфон Galaxy Fold.

Ранее сообщалось, что Galaxy S11 будет предлагаться в трех модификациях — модели Galaxy S11e, Galaxy S11 и Galaxy S11+.

Новый раскладной смартфон от Samsung по слухам получит классическую для «раскладушек» форму с вытянутым по вертикали гибким экраном.