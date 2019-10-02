Объявлена цена на первый в России смартфон с камерой на 64 Мп

Представленный в середине прошлого месяца смартфон Realme XT добрался до российского рынка.



Realme XT становится первым в России смартфоном, оснащенным 64-Мп камерой.

С 3 октября на него можно оформить предварительный заказ, когда аппарат окажется на три тысячи дешевле, чем в момент, когда стартуют его «живые» продажи.

Оценили смартфон в 22 990 рублей. Напомним, что Realme XT оснащен 6,4-дюймовым экраном, четверной основной камерой, процессором Snapdragon 712, аккумулятором на 4 000 мАч, а также до 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти.