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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

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Realme представила бюджетный смартфон с 64 Мп камерой

15.09.2019 20:01

Realme презентацию своего нового смартфона провела в Индии. Новинка на рынке должна составить конкуренцию Redmi Note 8 Pro.
Новая модель бюджетного бренда получила название Realme XT. Она оснащена 64 Мп основной камерой и процессором от компании Qualcomm.

В целом Realme XT относится к бюджетному сегменту. Его на рынке будут предлагать за $225 и это в версии 4/64 ГБ памяти. Также предложат конфигурации 6/64 ГБ и 8/128 ГБ, которые оценили в $240 и $270 соответственно.

В новике установили 6,4-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+. Под матрицей размещен сканер отпечатка пальца, а в верхней части расположен каплевидный вырез для фронтальной камеры. Ее разрешение составляет 16 Мп, и вней используется датчик Sony IMX471.

На тыльной стороне в едином блоке расположено четыре модуля камеры, где основной на 64 Мп от компании Samsung.

Второй модуль на 8 Мп и он является широкоформатным с углом обзора 119 градусов, а два остальных модуля по 2 Мп, один из которых служит для макросъёмки, другой для определения глубины сцены.

Под «капотом» расположили Snapdragon 712 и аккумулятор на 4000 мАч. В смартфоне также есть 3,5 мм разъем для наушников.

В продажу Realme XT поступит 16 сентября. Работать аппарат будет под управлением Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой ColorOS 6.0.

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