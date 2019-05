Новый бюджетный флагманский смартфон будет официально представлен 28 мая, а пока производитель продолжает подогревать интерес, публикуя изображения и видео.

Так, новый смартфон Redmi K20 показали в ярком промо-видео, где демонстрируют, как на задней панели создается оптический эффект.

Такое решение делает аппарат по-настоящему привлекательным и уникальным. Между тем напомним, что новый смартфон получит две одинаковые версии только с разным процессором.

Также недавно инсайдер слил полные характеристики Redmi K20 Pro. Между тем инсайдеры распространили и живые фото новинки.

My love for Redmi K20 is ever-increasing.#RedmiK20 #RedmiK20PRO #Redmiflagship #RedmiKillerFlagship #48MPForEveryone #Redmik20nfc pic.twitter.com/U7ckICbhZK

— Mukul Sharma (@stufflistings) 27 мая 2019 г.