Новый бюджетный флагманский смартфон будет официально представлен 28 мая, а пока производитель продолжает подогревать интерес, публикуя изображения и видео.

Так, новый смартфон Redmi K20 показали в ярком промо-видео, где демонстрируют, как на задней панели создается оптический эффект.

Такое решение делает аппарат по-настоящему привлекательным и уникальным. Между тем напомним, что новый смартфон получит две одинаковые версии только с разным процессором.

Также недавно инсайдер слил полные характеристики Redmi K20 Pro. Между тем инсайдеры распространили и живые фото новинки.