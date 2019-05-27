В Китае представили новые смартфоны Redmi K20 и K20 Pro

Китайская компания официально представит свои новые смартфон Redmi K20 и K20 Pro 28 мая. Но закрытая презентация товарных моделей прошла еще вчера. На ней присутствовали только приглашенные люди, которые и опубликовали в Сети снимки, сделанные во время показа смартфонов.

Напомним, все подробные характеристики K20 Pro были раскрыты авторитетным инсайдером, а теперь еще известно, чем отличается Redmi K20 и K20 Pro.

Это полностью одинаковые смартфоны за исключением процессора. Так, в младшей версии будет Snapdragon 730, а в старшей Snapdragon 855.