Новый смартфон от Nubia получит экран с частотой 144 Гц

В 2019 году в смартфонах стали устанавливать экраны с частотой обновления 90 Гц вместо обычных 60 Гц.

Увеличение частоты обновления экрана позволяет улучшить плавность анимации и сделать проматывание страниц в браузере более плавным. При этом эксперимент показал, что 90-герцовые экраны не нужны пользователям.

Но производители считают, что технические характеристики смартфона очень сильно привлекают покупателя, поэтому на смену 90 Гц дисплеям стали приходить 120 Гц, а скоро выйдет смартфон со 144 Гц экраном.

Авторитетный инсайдер под ником Xiaomishka сообщил, что скоро будет представлен Nubia Red Devil, в котором можно будет активировать один их четырех режимов частоты обновления дисплея.

В максимальном режиме экран будет работать с частотой 144 Гц. Инсайдер написал, что в аппарате будет матрица от кампании Visiono, а она также выпускает дисплеи для Xiaomi Mi Note 10 и концептуального Mi Mix Alpha.

Еще Nubia Red Devil получит поддержку 5G сетей.