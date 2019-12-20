Эксперимент показал, что 90-герцовые экраны не нужны пользователям

В 2020 году на рынке появится большое количество смартфонов с экранами 90 и 120 Гц, а пока таких дисплеев не очень много.

90-герцовые экраны сейчас считаются трендом, но нужны ли он пользователям?

Ответ на этот вопрос решили найти журналисты Android Authority, которые взяли Realme X2 Pro, OnePlus 7 Pro и 7T Pro и дали эти смартфоны разным пользователям.

Причем участникам эксперимента выдавали по два устройства, где на одном был активирован режим 90 Гц, а на втором оставили 60 Гц.

Ради чистоты эксперимента никому не говорили, что так включены разные режимы экраноы.

Как оказалось, никто из тех, кто принял участие в тесте, так и не увидел разницы между экранами.

Впрочем, никто из пользователей и не концентрировал внимание на экране, поэтому никто и не заметил разницы.

