Новый процессор MediaTek оказался лучшим в синтетических тестах

Новый процессор MediaTek оказался лучшим в синтетических тестах13.12.2019 15:06
В 2020 году появится большое количество смартфонов среднего уровня с процессорами MediaTek Dimensity 1000L, Snapdragon 765G, а также фирменных Exynos 980 и Kirin 810.
Все эти платформы относятся к одному уровню, поэтому их и решили сравнить в синтетическом тесте.
Тесты показали, что лучшим по производительности среди всех указанных процессоров является недорогая восьмиядерная платформа Dimensity 1000L от MediaTek.
Dimensity 1000L является урезанной версией Dimensity 1000. В последней есть еще 5G модем с поддержкой режимов SA и NSA.
В предварительных тестах AnTuTu процессор Dimensity 1000 опережает Snapdragon 855+.
Стоит отметить, что сравнение проводили в синтетическом тесте, но как будет себя вести лидер теста в смартфоне пока неизвестно.
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