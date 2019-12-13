Новый процессор MediaTek оказался лучшим в синтетических тестах

В 2020 году появится большое количество смартфонов среднего уровня с процессорами MediaTek Dimensity 1000L, Snapdragon 765G, а также фирменных Exynos 980 и Kirin 810.

Все эти платформы относятся к одному уровню, поэтому их и решили сравнить в синтетическом тесте.

Тесты показали, что лучшим по производительности среди всех указанных процессоров является недорогая восьмиядерная платформа Dimensity 1000L от MediaTek.

Dimensity 1000L является урезанной версией Dimensity 1000. В последней есть еще 5G модем с поддержкой режимов SA и NSA.

В предварительных тестах AnTuTu процессор Dimensity 1000 опережает Snapdragon 855+.

Стоит отметить, что сравнение проводили в синтетическом тесте, но как будет себя вести лидер теста в смартфоне пока неизвестно.