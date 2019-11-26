MediaTek представила высокопроизводительный процессор Dimensity 1000 5G

Компания MediaTek 26 ноября представила свою однокристальную платформу Dimensity 1000 со встроенным 5G модемом.

Новый чип стал флагманским процессором компании, и как оказалось, он более производительный, чем Snapdragon 855 Plus и Kirin 990. Это тоже топовые платформы, и в AI-Benchmark они уступили представленной новинке.

В основе Dimensity 1000 лежат ядра Cortex-A77 с рабочей частотой 2,6 ГГц и Cortex-A55 частотой 2,0 ГГц. Графическая система используется Mali-G77.

Dimensity 1000 создан по техпроцессу 7 нм. В чипе размещен 5G модем, который поддерживает режимы SA и NSA.

У модема максимальная скорость скачивания 4,7 Гбит/с, а загрузка до 2,5 Гбит/с. Процессор поддерживает беспроводные модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1+.

Что касается других параметров, то на базе нового процессора можно создавать смартфоны с камерой до 80 Мп, а если применять в многомодульных конфигурациях, то разрешено установить двойную камеру с датчиками 32+16 Мп.

Максимальная поддерживаемая запись видео — 2160p с частотой 60 к/с. Первые смартфоны с чипом MediaTek Dimensity 1000 появятся уже через несколько месяцев.