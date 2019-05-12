Новый флагман Redmi с Snapdragon 855 позволит протестировать Android Q

На презентации Android Q представители компании Google объявили о том, что протестировать юбилейный «Андроид» смогут владельцы 21 модели смартфонов.

В списке были не только смартфоны от Google, но также от Xiaomi, Vivo и Huawei. По новым данным, позже список пополнится еще и флагманом Redmi с процессором Snapdragon 855. Об этом намекнул президент Xiaomi Лин Бин.

Подробностей про новый смартфон он раскрывать не стал, но отметил что Android Q можно будет установить сразу после выхода аппарата в продажу.

Напомним, в Redmi с флагманским процессором установят тройную основную и выдвижную фронтальную камеры.