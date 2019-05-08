Представлена новая операционная система Android 10

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Представлена новая операционная система Android 10

08.05.2019 11:24

Google вчера провела полноценную презентацию нового Android, который для разработчиков уже доступен пару месяцев, и особо чего нового представители компании не рассказали.
Пока Android не получил название и его обозначают как Q, а только к финальному релизу станет известно, как будет называться десятая версия мобильной операционной системы.


Главные нововведения в Android Q это нативная поддержка гибких экранов таких как у Samsung Galaxy Fold.

Также операционная система теперь поддерживает 5G, а это в данный момент самая актуальная функция, потому что к концу года сети пятого поколения запустят более 20 операторов.

Многих пользователей порадует внедрение в Android Q темной темы, которая будет активироваться через настройки, или автоматически включатся с целью экономии энергии батареи. Но последнее будет актуально только для смартфонов с OLED экранами.

Расширила Google еще функции родительского контроля, а также настройки конфиденциальности и ограничения времени использования смартфона.

Среди новых функций стоит отметить Live Caption — эта технология позволяет преобразовывать речь в текст, то есть во всех видео будут автоматически включатся субтитры. По заявлению компании, Live Caption будет работать даже в офлайне.

Google расширила список смартфонов, которые получат третью бету-версию Android Q. В ближайшее время новая ОС станет доступна для владельцев:

  • Pixel и Pixel XL
  • Pixel 2 и Pixel 2 XL
  • Pixel 3/3а и Pixel 3 XL/3а XL
  • ASUS ZenFone 5Z
  • Essential PH-1
  • Nokia 8.1
  • Huawei Mate 20 Pro
  • LG G8 ThinQ
  • OnePlus 6/6T
  • OPPO Reno
  • Realme 3 Pro
  • Sony Xperia XZ3
  • Tecno Spark 3Pro
  • Vivo X27
  • Vivo NEX S
  • Vivo NEX A
  • Xiaomi Mi Mix 3 5G
  • Xiaomi Mi 9


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