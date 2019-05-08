Представлена новая операционная система Android 10

Представлена новая операционная система Android 1008.05.2019 11:24
Google вчера провела полноценную презентацию нового Android, который для разработчиков уже доступен пару месяцев, и особо чего нового представители компании не рассказали.
Пока Android не получил название и его обозначают как Q, а только к финальному релизу станет известно, как будет называться десятая версия мобильной операционной системы.
Главные нововведения в Android Q это нативная поддержка гибких экранов таких как у Samsung Galaxy Fold.
Также операционная система теперь поддерживает 5G, а это в данный момент самая актуальная функция, потому что к концу года сети пятого поколения запустят более 20 операторов.
Многих пользователей порадует внедрение в Android Q темной темы, которая будет активироваться через настройки, или автоматически включатся с целью экономии энергии батареи. Но последнее будет актуально только для смартфонов с OLED экранами.
Расширила Google еще функции родительского контроля, а также настройки конфиденциальности и ограничения времени использования смартфона.
Среди новых функций стоит отметить Live Caption — эта технология позволяет преобразовывать речь в текст, то есть во всех видео будут автоматически включатся субтитры. По заявлению компании, Live Caption будет работать даже в офлайне.
Google расширила список смартфонов, которые получат третью бету-версию Android Q. В ближайшее время новая ОС станет доступна для владельцев:
- Pixel и Pixel XL
- Pixel 2 и Pixel 2 XL
- Pixel 3/3а и Pixel 3 XL/3а XL
- ASUS ZenFone 5Z
- Essential PH-1
- Nokia 8.1
- Huawei Mate 20 Pro
- LG G8 ThinQ
- OnePlus 6/6T
- OPPO Reno
- Realme 3 Pro
- Sony Xperia XZ3
- Tecno Spark 3Pro
- Vivo X27
- Vivo NEX S
- Vivo NEX A
- Xiaomi Mi Mix 3 5G
- Xiaomi Mi 9
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