Представлена новая операционная система Android 10

Google вчера провела полноценную презентацию нового Android, который для разработчиков уже доступен пару месяцев, и особо чего нового представители компании не рассказали.

Пока Android не получил название и его обозначают как Q, а только к финальному релизу станет известно, как будет называться десятая версия мобильной операционной системы.



Главные нововведения в Android Q это нативная поддержка гибких экранов таких как у Samsung Galaxy Fold.

Также операционная система теперь поддерживает 5G, а это в данный момент самая актуальная функция, потому что к концу года сети пятого поколения запустят более 20 операторов.

Многих пользователей порадует внедрение в Android Q темной темы, которая будет активироваться через настройки, или автоматически включатся с целью экономии энергии батареи. Но последнее будет актуально только для смартфонов с OLED экранами.

Расширила Google еще функции родительского контроля, а также настройки конфиденциальности и ограничения времени использования смартфона.

Среди новых функций стоит отметить Live Caption — эта технология позволяет преобразовывать речь в текст, то есть во всех видео будут автоматически включатся субтитры. По заявлению компании, Live Caption будет работать даже в офлайне.

Google расширила список смартфонов, которые получат третью бету-версию Android Q. В ближайшее время новая ОС станет доступна для владельцев:

Pixel и Pixel XL

Pixel 2 и Pixel 2 XL

Pixel 3/3а и Pixel 3 XL/3а XL

ASUS ZenFone 5Z

Essential PH-1

Nokia 8.1

Huawei Mate 20 Pro

LG G8 ThinQ

OnePlus 6/6T

OPPO Reno

Realme 3 Pro

Sony Xperia XZ3

Tecno Spark 3Pro

Vivo X27

Vivo NEX S

Vivo NEX A

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Xiaomi Mi 9



