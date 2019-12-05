Ноутбук RedmiBook 13 получит очень узкие рамки вокруг экрана

Redmi активно расширяет свой модельный ряд продукции и уже через несколько дней он пополнится 13-дюймовым ноутбуком.

Накануне «АСТЕРА» писала, что Redmi будет выпускать недорогие мониторы, но уже 10 декабря будет представлен RedmiBook 13.

Эту модель уже анонсировали тизером, но подробностей про нее пока нет. Стоит отметить, что 10 декабря еще будет представлен новый флагманский смартфон Redmi K30, который получит новый процессор с поддержкой 5G.

На тизере, посвящённом ноутбуку можно увидеть, что рамки вокруг экрана очень узкие, и по данным источников, дисплей будет занимать 90% всей передней площади верхней крышки.

Также ноутбуку приписывают тонкий корпус.