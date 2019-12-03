Xiaomi Redmi K30 показали на фото и официальных рендерах

Недавно глава бренда Redmi обещал раскрыть некоторые особенности грядущей новинки Xiaomi Redmi K30, которая будет представлена 10 декабря.



Слово свое представитель компании сдержал, опубликовав официальные постеры с новинкой. В том числе на тизерах показали заднюю часть аппарата, где можно увидеть необычное оформление основной камеры, где будет четыре датчика.

Также тизеры раскрывают, что Xiaomi Redmi K30 будет иметь поддержку сетей пятого поколения, что уже давно не является секретом. Что касается основной камеры, то главный модуль в ней получил разрешение 60 Мп, а также будут датчики на 8, 13 и 2 Мп.

Диагональ экрана новинки составит 6,6 дюйма, а частота обновления составит 120 Гц. Работать модель будет на процессоре Snapdragon 730G, а минимальный объём встроенной памяти составит 128 ГБ.

Отдельно стоит отметить, что фронтальная камера в смартфоне будет иметь два датчика, где один получит разрешение 32 Мп, а второй это датчик TOF, который будет поддерживать сканирование лица.

Предварительная стоимость Xiaomi Redmi K30 составит около 18 тысяч рублей за обычную версию и порядка 22 тысяч рублей за версию с 5G.