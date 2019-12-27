Наушники Apple AirPods пользуются ажиотажным спросом

Компания Apple не ожидала высокого спроса на новые AirPods Pro, поэтому резко начала наращивать объёмы производства.

Стоит отметить, что всего несколько месяцев потребовалось Apple AirPods, чтобы занять лидирующую строчку по продажам среди TWS-наушников.

Спрос на аксессуар серьезно превышает ожидания. В результате компания обратилась к поставщику из Китая с просьбой увеличить объёмы до 2 млн экземпляров в месяц.

Об увеличении объёмов производства производитель договорился и с вьетнамской компанией, которая занимается выпуском базовых моделей AirPods.

Эти наушники, как предварительно посчитали аналитики, только за праздничный сезон принесут компании более 4 млрд долларов.