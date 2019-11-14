Apple в РФ объявила о старте продаж новых наушников AirPods Pro

Apple в РФ объявила о старте продаж новых наушников AirPods Pro14.11.2019 23:50
Новые наушники были представлены 28 октября. Их уже давно продают в США и там они вызвали ажиотажный спрос и даже вернули в розничные магазины Apple очереди.
В России AirPods Pro сейчас можно купить в «Связном» и Cstore, а также они предлагаются в онлайн-магазинах.
Конечно же AirPods Pro есть и на официальном сайте Apple, но при их покупке пользователю доставку придется ожидать 4-5 недель.
В М.Видео наушники пока не поступили, но розничные магазины уже ожидают поставки и пометили товар как «скоро в продаже».
В РФ AirPods Pro стоят 20 990 рублей, а в США за них просят 250 долларов (16 010 рублей).
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