Apple в РФ объявила о старте продаж новых наушников AirPods Pro

Новые наушники были представлены 28 октября. Их уже давно продают в США и там они вызвали ажиотажный спрос и даже вернули в розничные магазины Apple очереди.

В России AirPods Pro сейчас можно купить в «Связном» и Cstore, а также они предлагаются в онлайн-магазинах.

Конечно же AirPods Pro есть и на официальном сайте Apple, но при их покупке пользователю доставку придется ожидать 4-5 недель.

В М.Видео наушники пока не поступили, но розничные магазины уже ожидают поставки и пометили товар как «скоро в продаже».

В РФ AirPods Pro стоят 20 990 рублей, а в США за них просят 250 долларов (16 010 рублей).