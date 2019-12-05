Motorola представит в 2020 году смартфон на базе Snapdragon 865

Представители компании Motorola рассказали о планах по выпуску новых смартфонов, заявив, что они вернутся в сегменте флагманских смартфонов.

Случится это уже в следующем году, предположительно в первой половине. Новая флагманская модель бренда получит процессор Snapdragon 865 с модемом Snapdragon X55 5G.

Другие подробности о новинки пока не известны. Стоит отметить, что Motorola с прошлого года решила сосредоточиться на выпуске бюджетных и среднебюджетных устройств, но похоже ситуация изменилась.

Первым шагом в сторону премиального сегмента стал выпуск Motorola RAZR, и стоит заметить, что такое решение многим понравилось больше, чем от «Сяоми» и «Самсунга». Последней новинкой компании стал смартфон One Hyper с выдвижной камерой, представленный накануне.