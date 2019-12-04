Motorola представила первый смартфон с выезжающей камерой

Motorola без каких-либо громких анонсов представила свой новый смартфон — One Hyper.

Этот аппарат оказался первым устройством компании с выдвигающейся фронтальной камерой и 64 Мп основным фотодатчиком основной камеры.

Новинка по характеристикам не особо выделятся от других смартфонов среднего сегмента. Так, в Motorola One Hyper установили процессор Snapdragon 675 и дополнили его 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Есть поддержка карт памяти microSD.

Дисплей в устройстве диагональю 6,5-дюйма с разрешением 2340х1080 пикселей, а матрица выполнена по IPS технологии.

Особенностью смартфона стала поддержка быстрой зарядки мощностью 45 Вт, но в комплекте ее не будет. Самый мощный блок питания будет в европейской версии устройства.

В коробке предложат блок на 27 Вт, а вот в США One Hyper решили комплектовать 15 Вт зарядкой. Батарея в смартфоне на 4000 мАч.



Фронтальная выдвижная камера получила датчик на 32 Мп, а на задней панели расположили двойной блок с датчиками на 64 и 8 Мп.

Аппарат еще оснастили NFC, поддержкой двух SIM-карт и стандартным разъёмом для наушников. В США аппарат будет предлагаться за 400 долларов.