Для LG G7 ThinQ новая прошивка в бета-версии стала тестироваться недавно и ожидалось, что она станет доступна для смартфона в ближайшее время.

При этом оказалось, что LG задерживает прошивку на базе Android 9.0 Pie для LG G7 ThinQ, и возможно она станет доступна только ко второму кварталу следующего года.

Чуть раньше обновление получат смартфоны в Корее. Стоит отметить, что первым смартфоном с новой версией ОС стал LG G7 One.