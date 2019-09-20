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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

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Компания Realme анонсировала новый смартфон Realme X2

20.09.2019 20:17

Молодой бренд, выпускающий недорогие смартфоны, готовит новый аппарат, который оснастят 32 Мп фронтальной камерой.
Новый смартфон получит название Realme X2, и как сообщил представитель компании это будет устройство очень похожее на недавно представленный в Индии Realme XT.

Realme X2 покажут 24 августа. Презентация пройдёт в Китае, и в этой же стране смартфон будет продаваться.

Известно, что в смартфоне установят процессор Snapdragon 730G (в Realme XT установили Snapdragon 712). Также будущая новика получит 32 Мп камеру для селфи, а в Realme XT установлена 16 Мп камера.

Остальные параметры в Realme X2 будут идентичные Realme XT. Напомним, в представленном Realme XT установлен аккумулятор на 4000 мАч, экран диагональю 6,4-дюйма и основная камера с 64 Мп датчиком.

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