Компактный флагман Sony Xperia 5 стал доступен для заказа в России

Компания Sony 23 октября объявила о старте приема предварительных заказов на новый флагманский смартфон Sony Xperia 5.

Этот компактный флагман был представлен еще в начале сентября, а с сегодняшнего дня он стал доступен для заказа в РФ.

Прием предварительных заказов будет осуществляться до 5 ноября, а затем стартуют его «живые» продажи. Более подробно об устройстве «Астера» писала ранее.

Что касается российских продаж, то в нашей стране клиентам предложат версию с 6 ГБ оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Оценена новинка в 59 990 рублей.