Камера OnePlus 7 стала снимать лучше после второго обновления

Смартфон OnePlus 7 получил свое второе после выхода обновление, которое принесло различные улучшения, а самым главным стало улучшение работы камеры.

Для обновления потребуется 125 МБ памяти, а версия называется OxygenOS 9.5.5. В нем, как и в первом обновлении, улучшили работу камеры.

В частности, произошли улучшения в работе системы автофокуса, а еще улучшили цветопередачу в ночном режиме, контрастность, яркость и четкость.

Майский пакет безопасности тоже присутствует в обновлении, как и исправление выявленных ранее ошибок.