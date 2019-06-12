Камера OnePlus 7 стала снимать лучше после второго обновления

Камера OnePlus 7 стала снимать лучше после второго обновления12.06.2019 19:19
Смартфон OnePlus 7 получил свое второе после выхода обновление, которое принесло различные улучшения, а самым главным стало улучшение работы камеры.
Для обновления потребуется 125 МБ памяти, а версия называется OxygenOS 9.5.5. В нем, как и в первом обновлении, улучшили работу камеры.
В частности, произошли улучшения в работе системы автофокуса, а еще улучшили цветопередачу в ночном режиме, контрастность, яркость и четкость.
Майский пакет безопасности тоже присутствует в обновлении, как и исправление выявленных ранее ошибок.
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