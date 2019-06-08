Прошивка OxygenOS 9.5.7 сделала камеру OnePlus 7 Pro еще лучше

OnePlus пользователям OnePlus 7 Pro начала распространять новую прошивку OxygenOS 9.5.7, а это третье небольшое обновление для флагманского смартфона.

В OxygenOS 9.5.7 внесено большое количество изменений, касающихся работы основной камеры, и все они направлены на создание качественных снимков при любой освещённости.

Обновление компания распространяет поэтапно, и если от пользователей не поступит жалоб на работу смартфона, то через пару дней прошивку начнут распространять во всех регионах.

Помимо улучшений работы камеры, в OnePlus 7 Pro внесли изменения в чувствительность сенсора экрана, улучшили качество звука при голосовых вызовах в сторонних приложениях и доработали режим двойного нажатия для активации дисплея.