iFixit высоко оценили клавиатуру нового MacBook Pro

iFixit изучили клавиатуру нового MacBook Pro с 16-дюймовым экраном. Эта модель была представлена всего несколько дней назад, и ее американская компания оценила, как и 15-дюймовую версию MacBook Pro.

Специалисты уже приобрели новинку и первым делом сняли клавишу для изучения ее механизма.

В новом MacBook Pro теперь устанавливается доработанная система механизма ножницы, и по мнению iFixit она является надежной.

В дальнейшем новая клавиатура появится и в других ноутбуках компании.

Напомним, Apple несколько лет назад разработала механизм «бабочка», но он оказался очень ненадежным и вызвал огромное количество жалоб, так как клавиатура очень часто выходила из строя и приходилось ее полностью менять, что на самом деле очень дорого.

С новой клавиатурой, пользователи могут собственными силами снять клавиши и убрать мусор.

