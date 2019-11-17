iFixit высоко оценили клавиатуру нового MacBook Pro

iFixit высоко оценили клавиатуру нового MacBook Pro17.11.2019 20:11
iFixit изучили клавиатуру нового MacBook Pro с 16-дюймовым экраном. Эта модель была представлена всего несколько дней назад, и ее американская компания оценила, как и 15-дюймовую версию MacBook Pro.
Специалисты уже приобрели новинку и первым делом сняли клавишу для изучения ее механизма.
В новом MacBook Pro теперь устанавливается доработанная система механизма ножницы, и по мнению iFixit она является надежной.
В дальнейшем новая клавиатура появится и в других ноутбуках компании.
Напомним, Apple несколько лет назад разработала механизм «бабочка», но он оказался очень ненадежным и вызвал огромное количество жалоб, так как клавиатура очень часто выходила из строя и приходилось ее полностью менять, что на самом деле очень дорого.
С новой клавиатурой, пользователи могут собственными силами снять клавиши и убрать мусор.
Специалисты iFixit оценили ремонтопригодность Huawei Mate 30 Pro
Просмотры:Метки: iFixit, MacBook, MacBook Pro