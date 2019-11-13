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Apple презентовала новый 16-дюймовый MacBook Pro

13.11.2019 22:33

Сегодня Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro и как ожидалось для этого не проводили специальных мероприятий.

Компания просто опубликовала на своем сайте информацию о своей новой модели и раскрыла ее основные характеристики, а также особенности.

Новый MacBook Pro получил доработанную клавиатуру Magic Keyboard с механизмом «ножницы». Таким образом «яблочная» компания отказалась от своей неудачной клавиатуры с механизмом «бабочка». В новой клавиатуре на ноутбуке ход клавиши составляет всего 1 мм.

В основе профессионального ноутбука лежат процессоры Intel 9‑го. Предлагаются шестиядерные Core i7 или восьмиядерные Core i9.

Графика в новинке может быть Radeon Pro 5300M или 5500M с собственной памятью 8 ГБ или 16 ГБ. Что касается SSD накопителей, то тут выбор на 512 ГБ или 1 ТБ, но также есть возможность установить отдельный SSD объёмом 8 ТБ.

Главное преимущество нового MacBook Pro от предыдущих версий это 16-дюймовый дисплей с разрешением 3072х1920 пикселей. Плотность пикселей составлять 226 PPi, яркость матрицы 500 кд/м².


В компании обещают, что их профессиональный ноутбук способен проработать на одном заряде 11 часов, но это в режиме просмотра сайтов.

Аппарат также получил панель Touch Bar, сканер отпечатка пальца, трекпад Force Touch, отдельный процессор безопасности Apple T2 Security и шесть динамиков.


В 16-дюймовом MacBook Pro используются четыре разъёма USB-C с аппаратным интерфейсом Thunderbolt 3.

Остался на борту и 3,5 мм разъем для наушников. Среди беспроводных модулей присутствует Wi‑Fi (802.11ac) и Bluetooth 5.0.

В США новинка уже доступна для заказа по цене от 2399 долларов. Заказать ноутбук можно в сером или сребристом цвете.

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