Уже ни для кого не секрет, что китайская компания более двух лет ведет разработку свое операционной системы.

Общественности об этом стало известно только после того, как компанию внесли в черный список в США.

Позднее стало известно, что производитель намерен выйти на многие рынки со смартфонами, в которых будет установлена ОС от Huawei.

При этом для каждого рынка система будет иметь разные названия, которые уже были зарегистрированы компанией.

Между тем, сегодня выяснилось, что Huawei выпустила уже 1 млн смартфонов с собственной ОС. В данном случае можно сказать лишь одно – работы над ОС ведут активно и возможно она действительно выйдет уже этой осенью, как было заявлено ранее.

Выпущенные и отгруженные устройства предназначены для тестирования. В компании обещают, что их ОС будет совместима с приложениями для Android, да и к тому же она окажется безопасной и защищенной от утечки личных данных пользователей.

Еще новая система является универсальной, ведь как обещают разработчики, ее можно будет устанавливать не только в смартфоны, но и в телевизоры, автомобили, компьютеры и разные носимые устройства.