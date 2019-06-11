Huawei выпустила уже 1 млн смартфонов с собственной ОС

Меню
Поиск

USD/RUB: 64.79 EUR/RUB: 73.21 BTC/USD: 7999.65

11 июля : вторник

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Статьи

Обзоры рынков

Huawei выпустила уже 1 млн смартфонов с собственной ОС

11.06.2019 14:07

Уже ни для кого не секрет, что китайская компания более двух лет ведет разработку свое операционной системы.
Общественности об этом стало известно только после того, как компанию внесли в черный список в США.

Позднее стало известно, что производитель намерен выйти на многие рынки со смартфонами, в которых будет установлена ОС от Huawei.

При этом для каждого рынка система будет иметь разные названия, которые уже были зарегистрированы компанией.

Между тем, сегодня выяснилось, что Huawei выпустила уже 1 млн смартфонов с собственной ОС. В данном случае можно сказать лишь одно – работы над ОС ведут активно и возможно она действительно выйдет уже этой осенью, как было заявлено ранее.

Выпущенные и отгруженные устройства предназначены для тестирования. В компании обещают, что их ОС будет совместима с приложениями для Android, да и к тому же она окажется безопасной и защищенной от утечки личных данных пользователей.

Еще новая система является универсальной, ведь как обещают разработчики, ее можно будет устанавливать не только в смартфоны, но и в телевизоры, автомобили, компьютеры и разные носимые устройства.

Просмотры:

Метки:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги