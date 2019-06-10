Huawei выпустит новую ОС под тремя разными названиями

Huawei ранее ничего не сообщала за собственную операционную систему, но после блокировки со стороны США, китайский производитель стал активно регистрировать свою фирменную ОС.

Для новой мобильной ОС подготовлено несколько названий. Так, HongMeng это будет название для Китая, а Ark и Oak будут использоваться в других странах мира.

Заявку на торговую марку HongMeng в Китае подали еще в августе прошлого года, а 14 мая текущего года на название было получено разрешение.

ОС Ark и Oak также уже прошли регистрацию в Южной Корее, Канаде, Австралии, Турции и ряде европейских стран.

По слухам ОС от Huawei будет универсальной, так как она способна работать на мобильных устройствах, носимых гаджетах и компьютерах. Презентация HongMeng должна пройти осенью 2019 года.