Huawei готовится обогнать Samsung на глобальном рынке смартфонов

Корейская компания в 2019 году отгрузит около 323 млн смартфонов. Таким образом Samsung Electronics Co станет лидером по продажам смартфонов на глобальном рынке и займет долю 21,3%.

Такие данные приводит аналитическая компания Strategy Analytics. Второе место на глобальном рынке будет у Huawei Technologies Co с показателем 251 млн смартфонов и долей 17,7%.

Стоит отметить, что даже при действующих санкциях Huawei все-таки смогла нарастить долю на рынке и сократить разрыв между Samsung.

Для сравнения в прошлом году Samsung занимала 20,3% рынка, а у китайской компании Huawei в 2018 году доля была 14,4%.

Третье место на рынке достанется Apple, которая получит 13,6% мирового рынка и реализует 193 млн смартфонов. Между тем, сегодня сообщалось, что Huawei лидирует на китайском рынке смартфонов.