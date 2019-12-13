Смартфоны Huawei и Honor лидируют с большим отрывом на рынке Китая

По данным аналитической компании Counterpoint в третьем квартале Huawei и ее бренд Honor в Китае стали лидерами продаж смартфонов.

Эти два китайских бренда через розничные точки реализовали больше смартфонов, чем Apple, Xiaomi, Oppo и Vivo.

В отчете Counterpoint указано, что суммарная доля Huawei и Honor в отчетный период составила 46%, но это доля онлайн-рынка «умных» телефонов КНР.

У Xiaomi в третьем квартале доля составила 14%, у Vivo, Apple и Oppo показатели еще ниже — 10%, 9% и 5% соответственно.

Самыми популярными флагманскими смартфонами к Китае в третьем квартале стали Huawei P30 и P30 Pro.

Помимо них большим спросом пользовались модели Nova 5, Enjoy 9 и Enjoy 9 Plus.

Специалисты отметили, что в начале года у Xiaomi доля в офлайн продажах была 20%, и как видно в третьем квартале она опустилась до 14%.