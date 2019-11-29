Honor V30 без сервисов Google в 2020 году выйдет за пределы КНР

Изначально сообщалось, что Honor V30 будет продаваться только в Китае, но источник знакомый с планами производителя пишет, что новинка поступит в продажу и на других рынках.

Где именно Honor V30 будет предлагаться пока неизвестно, но за пределы КНР смартфон выйдет в первом квартале 2020 года.

Стоит отметить, что Honor V30, как Huawei Mate 30 вышел без сервисов Google, а значит в нем нет популярных приложений от американской компании, а также отсутствует поддержка платежной системы и нет магазина приложений от Google.

Стоит напомнить, что в России спрос на Huawei Mate 30 Pro в 20 раз превысил предложение и это несмотря на то, что в аппарате отсутствуют сервисы Google.