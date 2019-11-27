Предварительные заказы на новый Huawei Mate 30 Pro стартовали 25 ноября, однако уже 27 ноября оформить заказ на аппарат со скидкой стало невозможным.

Как выяснилось, в РФ спрос на Huawei Mate 30 Pro в 20 раз превысил предложение.

Дело в том, что первая партия флагманов предлагалась с большой скидкой и многие просто не стали упускать возможность его купить.

Стоит отметить, что в России распродали не только смартфоны, но и планшеты Huawei MediaPad M6.

Что касается первой партии, то Huawei Mate 30 Pro со скидкой успели приобрести только первые 300 человек, которые успели пройти регистрацию и заполнить анкету.

Эти клиенты начнут получать свои смартфоны с 6 декабря. При этом обычный предзаказ на аппараты по-прежнему открыт.