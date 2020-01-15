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Google может вернуть в «чистый» Android функцию записи разговоров

15.01.2020 20:07

Google намерена вернуть на смартфоны функцию записи звонков. В приложении Google Phone 43 уже обнаружен код, который намекает на скорый запуск долгожданной функции.
Ранее сообщалось, что компания Xiaomi в Европе будет устанавливать не свое приложение для набора номера, а Google Phone.

Эта новость расстроила поклонников компании, так как фирменная программа для набора номера MIUI Dialer имеет функцию записи звонков.

Но позже представители Xiaomi ответили, что в 2020 году будет возвращена возможность записывать разговоры.

Теперь данное заявление получило подтверждение, так как в версии Google Phone 43, которая уже доступна на Pixel 4, был обнаружен код, намекающий на скорый запуск функции.

Запись звонков ранее была на Android, но потом Google удалила из ОС API для создания такой функции сторонними разработчиками.

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