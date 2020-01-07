Xiaomi в MIUI расширит список приложений от Google

Xiaomi вынуждена в некоторых регионах изменить стандартные приложения фирменной прошивки MIUI.

В связи с изменениями законов конфиденциальности и ряда вступивших ограничений в некоторых регионах, китайский производитель вынужден в своей прошивке вместо MIUI Dialer и MIUI Messaging устанавливать фирменные приложения Google.

Так, приложение набора номера MIUI Dialer будет заменено на Google Phoneа, а сервис для отправки сообщений MIUI Messaging компании придется заменить на Google Messages.

Таким образом, пользователи лишатся полезной функции записи разговоров (эта опция есть в MIUI Dialer).

В компании обещают до конца года вернуть кнопку активации записи разговоров.

Нововведения касаются в основном Европы, а Россию, Китай, Индию и Индонезию новые правила не затронут.