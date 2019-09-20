Глава Xiaomi показал необычный экран смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha

Xiaomi опубликовала тизер, посвященный новому смартфону, который должен был носить название Mi Mix 4.

Модель на рынок выйдет под названием Mi Mix Alpha и в нем будет очень сильно загнутый по краям экран.

Исходя из изображения на тизере изначально предположили, что Mi Mix Alpha станет раскладным смартфоном, но глава Xiaomi Лей Цзюнь опроверг эту информацию заявив, что угол загиба на боковую часть корпуса превысит 90 градусов.

Такие экраны сейчас называют «водопадом» и их уже можно встретить в Vivo Nex 3 и Huawei Mate 30 Pro, но судя по тизеру Mi Mix Alpha получит новое развитие таких дисплеев.

В целом линейка Mi Mix является экспериментальным вариантом, поэтому ничего удивительного, что в смартфоне установят экран, который в итоге во время эксплуатации может не очень сильно понравится пользователям.

Напомним, что в один день с Mi Mix Alpha будет представлен Mi 9 Pro 5G, оболочка MIUI 11 и новые телевизоры.