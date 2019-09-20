Глава Xiaomi показал необычный экран смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Глава Xiaomi показал необычный экран смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha

20.09.2019 19:48

Xiaomi опубликовала тизер, посвященный новому смартфону, который должен был носить название Mi Mix 4.

Модель на рынок выйдет под названием Mi Mix Alpha и в нем будет очень сильно загнутый по краям экран.

Исходя из изображения на тизере изначально предположили, что Mi Mix Alpha станет раскладным смартфоном, но глава Xiaomi Лей Цзюнь опроверг эту информацию заявив, что угол загиба на боковую часть корпуса превысит 90 градусов.

Такие экраны сейчас называют «водопадом» и их уже можно встретить в Vivo Nex 3 и Huawei Mate 30 Pro, но судя по тизеру Mi Mix Alpha получит новое развитие таких дисплеев.

В целом линейка Mi Mix является экспериментальным вариантом, поэтому ничего удивительного, что в смартфоне установят экран, который в итоге во время эксплуатации может не очень сильно понравится пользователям.

Напомним, что в один день с Mi Mix Alpha будет представлен Mi 9 Pro 5G, оболочка MIUI 11 и новые телевизоры.

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