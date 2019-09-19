Смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G показали на видео в Сети

Ранее источники сообщали, что Xiaomi Mi 9 Pro 5G получит экран с сильно изогнутыми краями, но опубликованные в сети видео полностью опровергают эти данные.

В Сети на видео показали работающий Xiaomi Mi 9 Pro 5G. Эту модель официально покажут 24 сентября и как видно, в кадре смартфон получил внешность Xiaomi Mi 9.

В смартфоне будет экран с каплевидным вырезом под фронтальную камеру, а на тыльной стороне установлена тройная камера.

В устройстве будет процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 5G-модем и основная камера с 48 Мп датчиком.

Во втором ролике показали работу обратной беспроводной зарядки. Известно, что она работает с мощностью 10 Вт.

В Китае Xiaomi Mi 9 Pro 5G уже доступен для заказа, несмотря на то что его официально представят только 24 сентября.



