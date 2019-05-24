Флагманы Honor 20 и 20 Pro могут никогда не поступить в продажу

Анонсированные несколько дней назад смартфоны с четверной камерой могут не появится в продаже, что связано с санкциями, введенными США.

На протяжении всей этой недели главной новостью стала ситуация с компанией Huawei, которая оказалась в черном списке, что привело к отказу в сотрудничестве с ключевыми компаниями из США.

Тем не менее 21 мая состоялась презентация новых смартфонов Honor 20 и 20 Pro, однако сертификацию Google для этих смартфонов производитель из-за санкций завершить не успел.

В связи с этим выход моделей откладывается на неопределённый срок. Не проводит производитель и рекламных компаний, пока не уладит свои вопросы.

В случае, если ситуация не разрешится в пользу Huawei, то смартфоны могут и не появится в продаже, по крайней мере на рынках за пределами Китая.