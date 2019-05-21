Honor представил два новых смартфона с четверной камерой

21 мая, как и обещали, компания провела презентацию двух новых смартфонов — Honor 20 и Honor 20 Pro. В обеих новинках упор делали на камеры, а фронтальная камера в них имеет датчик на 32 Мп.



Еще до презентации предполагалось, что основная камера будет с тремя модулями в младшей версии, но производитель предложил четыре датчика в обоих устройствах.

В камере Honor 20 установили основной 48-мегапиксельный модуль от Sony. Его диафрагма F/1,8. Второй датчик 16-мегапиксельный с F/2,2 и углом обзора 117 градусов. Еще два модуля имеют разрешение 2 Мп и F/1,75. Один отвечает за глубину, а второй за макросъемку.

В старшей модели диафрагма главного модуля будет F/1,4, а еще отличием станет наличие четвертого 8-мегапиксельного датчика с F/2,4, предназначенного обеспечивать трехкратный оптический зум.

В обоих камерах есть система оптической стабилизации и помощник автофокуса.

Уже известно, что Honor 20 Pro набрал в DxOMark 111 баллов и расположился на третьем месте вместе с новым OnePlus 7 Pro.

Что касается других характеристики, то в смартфонах 6,25-дюймовые экраны и вырез в них для селфи-камеры.

Сканер отпечатков пальцев в моделях расположен на боковой грани, а корпус может быть черным, фиолетовым, голубым или синим.

Работают смартфоны на процессоре SoC Kirin 980, а в максимальных версиях они будут доступны с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

За автономность аппаратов отвечает аккумулятор на 3 750 мАч для младшей модели и 4 000 мАч – для старшей.

Батареи получили поддержку быстрой зарядки 22,5 Вт, которая позволит зарядить смартфон до 55% за 30 минут.

На европейском рынке Honor 20 оценили от 500 евро, а его Pro-версия будет доступна по цене от 600 долларов.