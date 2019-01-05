Флагманский смартфон Honor View 20 в Европе получит ценник в 550 евро

В прошлом году Honor V20 представляли два раза — первый раз был анонс устройства, а второй раз его показали полностью.

Теперь ожидается третья презентация смартфона, которая состоится во Франции. Для европейского рынка, как и для российского, смартфон будет доступен под названием Honor View 20.

В Европе показ китайского аппарата состоится 22 января, но инсайдеры уже раскрыли его цену, правда пока только для ЕС, но вероятно она будет такая же и для РФ.



Самая доступная версия Honor View 20 оценивается в 550-570 евро, причем цена будет меняться в зависимости от страны.

Такой ценник указан за версию с 6/128 ГБ памяти. Версия с 8/256 ГБ будет стоить 650-700 евро.

К тому же первым покупателем китайская компания в качестве подарка предложит часы Honor Watch Magic, которые на рознице стоят 180 евро. Пока неизвестно когда Honor View 20 появится в России.