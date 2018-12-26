Huawei представила флагманский смартфон Honor V20

Huawei сегодня в КНР представила свой новый смартфон под брендом Honor. Новинкой является модель V20, которая 10 декабря была анонсирована, чтобы немного отвлечь внимание журналистов от Galaxy A8s.

Сегодня китайская компания раскрыла все характеристики устройства, которое уже поступит в продажу через пару дней. В следующем месяце в Париже состоится европейская презентация Honor V20.



Новинка получила дисплей с «дыркой» диаметром 4,5 мм, а такое же по диаметру отверстие есть и в недавно представленном Huawei Nova 4.

В целом диагональ экрана в Honor V20 составляет 6,4-дюйма, а его разрешение 2310х1080 пикселей. Фронтальная камера в экране на 25 Мп и она по всем характеристикам как у Huawei Nova 4.



На задней панели смартфона распложена 48 Мп основная камера с диафрагмой F/1,8 и вспомогательная ToF(Time of Flight), которая нужна для получения данных глубины сцены.

Под «капотом» смартфона расположен флагманский процессор Kirin 980 с технологией GPU Turbo 2.0, причем система охлаждается при помощи тепловой трубки с жидкостью.

Оперативной памяти в аппарате 6 или 8 ГБ, а вот флеш-накопитель может быть 64, 128 и 256 ГБ



Новинка может еще использоваться как компьютер и для этого через специальную станцию аппарат подключается к монитору (аналогичное решение есть и у Samsung).



Но на этом нововведения во флагманском аппарате не заканчиваются, ведь в нем еще реализовали технологию Link Turbo, которая служит для ускорения работы в сетях Wi-Fi и 4G.

Также смартфон получил двухдиапазонный приемник GPS и голосового помощника Yoyo. Батарея в Honor V20 емкостью 4000 мА•ч.

Она поддерживает быструю зарядку мощностью 22,5 Вт, а вот беспроводную зарядку в аппарат не стали устанавливать.

В КНР на новинку уже открыли предзаказ. В продажу она поступит 28 декабря, а в следующем месяце смартфон должен стать доступен в Европе.

В Китае за версию 6/128 ГБ потребуется заплатить $435, самая дорогая модификация обойдется в $580.