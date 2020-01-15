Apple представила еще более дорогую версию Apple Mac Pro

Apple представила еще более дорогую версию Apple Mac Pro15.01.2020 13:49
Новый компьютер американской компании продается, в том числе и в России.
Новый Apple Mac Pro стал самым дорогим компьютером компании, но уже скоро у него появится версия по увеличенной цене.
По сути компания Apple представила обычный компьютер в техническом плане, но отличается он тем, что будет иметь новый корпус, который позволяет его монтировать в стойку.
Новая модификация обойдется на 500 долларов дороже. По заявлению производителя, самую дорогую версию Apple Mac Pro первые клиенты смогут приобрести через две недели.
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