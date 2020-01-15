Apple представила еще более дорогую версию Apple Mac Pro

Новый компьютер американской компании продается, в том числе и в России.

Новый Apple Mac Pro стал самым дорогим компьютером компании, но уже скоро у него появится версия по увеличенной цене.

По сути компания Apple представила обычный компьютер в техническом плане, но отличается он тем, что будет иметь новый корпус, который позволяет его монтировать в стойку.

Новая модификация обойдется на 500 долларов дороже. По заявлению производителя, самую дорогую версию Apple Mac Pro первые клиенты смогут приобрести через две недели.