Apple начала продажи Mac Pro за 3,3 миллиона рублей

Mac Pro является самым мощным компьютером Apple, но он также стал самым дорогим серийным устройством американского производителя.

В США базовая конфигурация Mac Pro оценивается в 5 999 долларов, а по текущему курсу это 380 тыс. рублей.

На российском сайте Apple Mac Pro тоже появился, но там пока указана базовая стоимость — 450 тыс. рублей, при этом настроить конфигурации компьютера у нас пока невозможно.

В США такая возможность есть, и при максимальной конфигурации Mac Pro обойдется в 52 599 долларов или 3,3 млн рублей.

К новинке также предлагают новый профессиональный монитор Pro Display XDR.

При покупке за него придется заплатить от 4 999 долларов, а в РФ его оценили в 380 тыс. рублей. Напомним, что в Apple Pro Display XDR установлен 32-дюймовый дисплей с разрешением 6К.