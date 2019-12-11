Apple начала продажи Mac Pro за 3,3 миллиона рублей

Apple начала продажи Mac Pro за 3,3 миллиона рублей11.12.2019 10:06
Mac Pro является самым мощным компьютером Apple, но он также стал самым дорогим серийным устройством американского производителя.
В США базовая конфигурация Mac Pro оценивается в 5 999 долларов, а по текущему курсу это 380 тыс. рублей.
На российском сайте Apple Mac Pro тоже появился, но там пока указана базовая стоимость — 450 тыс. рублей, при этом настроить конфигурации компьютера у нас пока невозможно.
В США такая возможность есть, и при максимальной конфигурации Mac Pro обойдется в 52 599 долларов или 3,3 млн рублей.
К новинке также предлагают новый профессиональный монитор Pro Display XDR.
При покупке за него придется заплатить от 4 999 долларов, а в РФ его оценили в 380 тыс. рублей. Напомним, что в Apple Pro Display XDR установлен 32-дюймовый дисплей с разрешением 6К.
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