Amazon Alexa не выдержала огромного количества пользователей

Перед Рождеством было продано очень много «умных» колонок от Amazon и это принесло компании не только большую прибыль, но также и новые проблемы.

Все кто получил в подарок колонки стали тестировать фирменного голосового помощника Alexa, а от этого обвалились сервера Amazon.

Согласно данным Down Detector, проблемы в работе Alexa наблюдались в Великобритании, Германии и других странах Европы.

В данный момент компании удалось восстановить работу сервиса. Ранее сообщалось, что Microsoft и Amazon обогнали корпорацию Apple по рыночной капитализации.