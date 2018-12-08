Microsoft и Amazon обогнали корпорацию Apple по рыночной капитализации

Apple очень долго удерживала позиции самой дорогой компании в мире, но она уже такой не считается и во многом виноваты последние смартфоны iPhone.

В пятницу на закрытии сессии компания Apple по капитализации уступила свои конкурентам — Amazon и Microsoft.

Конечно акции «яблочной» корпорации просели не очень сильно, но этого хватило, чтобы две других компании обошли ее.

Сейчас стоимость акции Apple Inc составляет $168,49, а общая стоимость компании 755,86 млрд.

При этом рыночная капитализация Amazon и Microsoft сейчас составляет 763,71 млрд и 783,80 млрд соответственно.

Не исключено, что Microsoft в 2019 году установит новый рекорд и достигнет капитализации $1 трлн.

Компании Apple 2 августа 2018 года уже удалось достичь таких показателей. В этот день максимальная цена акции была $207,39. Таким образом рыночная стоимость «купертиновской» корпорации составила $1,002 трлн.