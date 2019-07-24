16-дюймовый Apple MacBook Pro оценят в 3000 долларов

Ранее сообщалось, что Apple в 2019 году выпустит новый MacBook Pro с 16-дюймовым экраном. Новые данные подтверждают эту информацию и указывают, что ноутбук будет стоить около 3000 долларов.

Ожидается, что MacBook Pro будет представлен осенью. В нем должен быть установлен 16,1-дюймовый дисплей с разрешением 3072х1920 пикселей.

Производителем экраном станет LG Display, а сборку ноутбука доверят Quanta и Foxconn. Стоит отметить, что ноутбук получит IPS матрицу, а не OLED.

Напомним, 23 июля был представлен Honor MagicBook Pro с 16,1-дюймовым экраном с разрешением 1920х1080 пикселей и цена этой модели начинается от 800 долларов.