Представлен ноутбук Honor MagicBook Pro с 16,1-дюймовым экраном

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23 августа : вторник

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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Представлен ноутбук Honor MagicBook Pro с 16,1-дюймовым экраном

23.07.2019 18:03

На презентации смартфонов Honor 9X и 9X Pro был еще показан ноутбук Honor MagicBook Pro. Эта модель имеет новый формат экрана и оснащена процессорами Core i5 и Core i7.
В новинке установлен 16,1-дюймовый дисплей, но за счет узких рамок ноутбук вышел компактнее, чем некоторые 15,6-дюймовыые модели.

По заявлению компании, дисплей в MagicBook Pro занимает 90% всей панели. Разрешение дисплея составляет 1920х1080 пикселей.

В основе ноутбука в базовой версии лежит процессор Core i5, а старшая модель получила Core i7. Оперативной памяти будет предложено только 8 ГБ, а постоянной — 512 ГБ.

Установили еще в ноутбуке видеокарту NVIDIA GeForce MX250. Заявлено, что она одном заряде Honor MagicBook Pro проработает до 14 часов.

В ноутбуке разместили один USB-C, три USB 3.0 Type-A и HDMI. Вес новинки 1,7 кг.

В продаже Honor MagicBook Pro появится на следующей неделе. Версия с Core i5 будет стоить 800 долларов, а за Core i7 придется заплатить 900 долларов.

Huawei представила смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro

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