Представлен ноутбук Honor MagicBook Pro с 16,1-дюймовым экраном

На презентации смартфонов Honor 9X и 9X Pro был еще показан ноутбук Honor MagicBook Pro. Эта модель имеет новый формат экрана и оснащена процессорами Core i5 и Core i7.

В новинке установлен 16,1-дюймовый дисплей, но за счет узких рамок ноутбук вышел компактнее, чем некоторые 15,6-дюймовыые модели.

По заявлению компании, дисплей в MagicBook Pro занимает 90% всей панели. Разрешение дисплея составляет 1920х1080 пикселей.

В основе ноутбука в базовой версии лежит процессор Core i5, а старшая модель получила Core i7. Оперативной памяти будет предложено только 8 ГБ, а постоянной — 512 ГБ.

Установили еще в ноутбуке видеокарту NVIDIA GeForce MX250. Заявлено, что она одном заряде Honor MagicBook Pro проработает до 14 часов.

В ноутбуке разместили один USB-C, три USB 3.0 Type-A и HDMI. Вес новинки 1,7 кг.

В продаже Honor MagicBook Pro появится на следующей неделе. Версия с Core i5 будет стоить 800 долларов, а за Core i7 придется заплатить 900 долларов.