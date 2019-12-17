Новый необычный смартфон китайской компании, в стиле которого скоро выпустят флагман, приехал в Россию.

Впрочем, Xiaomi привезла в Россию инновационный Mi Mix Alpha не для продажи, а для демонстрации.

Как сообщили в сообществе Mi Russia во «ВКонтакте», компания в России организовала стенд, на котором и представлен «живой» экземпляр новинки.

Демонстрационный образец можно увидеть вживую в ТЦ «Авиапарк» в Москве. Напомним, что новый аппарат имеет экран, который покрывает почти всю площадь корпуса.

Нем установили камеру на 108 Мп, процессор Snapdragon 855+, АКБ на 4 050 мАч. Оценили эту модель смартфона в 2 800 долларов, а это около 175 000 рублей.

О полноценном серийном производстве новинки в компании не объявляли, но сообщалось, что первая партия составит всего 500 экземпляров.