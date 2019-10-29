Xiaomi показала «умные» часы Mi Watch с дизайном Apple Watch

Китайская компания проводит тизерную кампанию, анонсируя свои новые продукты, которые покажут на мероприятии 5 ноября.

Недавно был анонсирован смартфон с основной пентакамерой разрешением 108 Мп, а теперь бренд распространил постеры, демонстрируя новые Xiaomi Mi Watch.

Не сложно заметить, что дизайн этих смарт-часов практически полностью повторяет тот, что применен в Apple Watch.

Так, в умных часах такая же квадратная форма, безель и кнопка управления, расположенная с правой стороны.

Новинке приписывают Wi-Fi, GPS и NFC. В продажу часы поступят в черном и сером цвете. Об их стоимости и других особенностях информации пока нет.