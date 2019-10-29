Xiaomi анонсировала смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп

Дата презентации во время анонса, сопровождавшегося тизером, названа не была.



Xiaomi официально анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, который будет оснащен камерой с главным модулем на 108 Мп и четырьмя вспомогательными датчиками.

То есть этот анонс подтверждает слухи о том, что Xiaomi Mi Note 10 будет глобальной версией неанонсированного Xiaomi Mi CC9 Pro, характеристики которого недавно раскрыли.

Отличаться эти смартфоны будут только процессорами, однако какой чип будет установлен в международной версии пока неизвестно.

Также стало известно, что помимо Xiaomi Mi Note 10 выйдет еще и улучшенная модификация Mi Note 10 Pro. Вероятно в ней уже установят топовый Snapdragon 855.