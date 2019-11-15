Российская презентация нового смартфона состоялась 7 ноября, а теперь новинка стала доступна для покупки.

Vivo в РФ начала продажи доступного смартфона Vivo Y19, оснащенного 6,53-дюймовым экраном.

Модель работает под управлением Android 9 с фирменной оболочкой на процессоре Helio P65. За автономную работу аппарата отвечает батарея на 5 000 мАч.

Модель для россиян предложили в черном и белом цвете по цене 14 990 рублей.

Как рассказали в компании, приобретая новый смартфон в официальном интернет-магазине, покупателю предлагают наушники Marshall Major III в качестве подарка.