Vivo в России представил доступный смартфон Vivo Y19

Китайский бренд Vivo представил на российском рынке смартфон Y19, который можно будет купить по рекомендованной розничной цене 14 990 рублей.

Продажи показанной новинки стартуют 15 ноября. Смартфон в России будет предлагаться только в одном варианте с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

Модель построена на базе процессора MediaTek Helio P65 с графическим ускорителем ARM Mali G52. В устройстве также есть чип NFC для бесконтактной оплаты.

На тыльной стороне смартфона установили тройную камеру с системой искусственного интеллекта, где основной датчик камеры на 16 Мп, второй 8 Мп сверхширокоугольный, третий 2 Мп и он используется для макросъёмки.

Фронтальный модуль в смартфоне на 16 Мп. Он размещен в каплевидном вырезе экрана, диагональ которого составляет 6,53-дюйма, а разрешение 2340х080 пикселей.

Фронтальная камера в смартфоне получила ряд режимов для селфи, среди которых режим, позволяющий экспериментировать с внешностью.

Vivo Y19 получил батарею на 5000 мАч с функцией быстрой зарядки. Работает аппарат под управлением Android 9 с фирменной оболочкой Funtouch OS 9.2.